支え合いが前提とされる子育ての現場で、声を上げられないまま負担を抱えるケースが少なくない。外からは気づきにくい孤立が、日常の中に静かに入り込んでいる。株式会社カラダノートの調査によると、子育て世代の２５・３％が、誰かに頼りたいと感じたときに周囲へ頼ることができていないと回答した。内訳は、あまりできていないが２１・０％、全くできていないが４・３％。調査は同社による子育て世代を対象としたもので、こ