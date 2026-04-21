◆パ・リーグ日本ハム―楽天（２１日・エスコンフィールド）日本ハムの浅間大基外野手が、今季初の１軍昇格。故障で離脱した水谷に代わり、即スタメン起用される見込みだ。ファームでは１３試合に出場し打率４割３分６厘、２本塁打、１１打点と結果を残し、昇格を勝ち取った。浅間は「状態はファーム始まってからずっとよかったんで、準備はしっかりしてたと思います」。チームが波に乗れていないが「できることをやるだけ