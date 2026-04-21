シャキッと甘い旬のスナップえんどうに、卵のふんわり感とこんがりとした焼き目が食欲をそそる『具だくさん卵焼き』。間にはさんだチーズのコクも加わって、赤ワインとも好相性。もう一個、と手がのびます。春らしさもあって彩りもきれい。簡単なのに、家飲み時間をぐっと盛り上げてくれますよ♪『具だくさん卵焼き』のレシピ材料（2人分）卵……4個 スナップえんどう……6〜7個（約60g） かに風味かまぼこ……4本（約40g） スライ