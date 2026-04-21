県内外の女性アマチュアゴルファーが腕を競うMBCレディースゴルフ大会が、鹿児島市で開催されています。 鹿児島市の南国カンツリークラブで開催された今年の大会には、県内外の28歳から88歳までの女性アマチュアゴルファー195人が出場しました。 きょう21日は天候に恵まれ、選手たちは青空の下、会話を楽しみながら笑顔でプレーしていました。 9番・パー4では、初出場のフレッシュな選