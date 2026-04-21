奄美大島の龍郷町で、小学生サッカーチームが出場するストリートサッカー大会が開かれました。 ストリートサッカーは、四方をエアークッションに囲まれた狭いコートで行われるフットサルのようなスポーツで、攻守の切り替えが早く、得点のチャンスが多いのが特徴です。 大会のために、龍郷町の大型スーパー「ビッグII」の敷地内に特設会場が作られ、32チ&#