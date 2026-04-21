住宅販売やリフォームなどを手がける鹿児島市が本社のNEOが、鹿屋市に寄付を行い、贈呈式がありました。 鹿児島市に本社を置くNEOは、住宅などの新築、リフォームなどの事業を展開しています。 このほど鹿屋市に支店を設置したことから、市政に貢献したいと、今回、寄付をしました。 宮崎銀行では企業の資金調達の際、手数料の一部を優遇し、その優遇分を原資に寄付する制度を進めており、今回、NEOはこの制度を