本日21日、札幌管区気象台から最新の3か月予報が発表されました。降水量は平年並みで、気温は平年よりも高くなるでしょう。今年も夏の訪れは早くなる見込みですが、汗をかきにくく体が暑さに慣れていない、いわゆる暑熱順化ができていない状態で暑さにさらされると、熱中症のリスクが高まります。入浴時は湯船につかるなど、暑くなる前に汗をかいて暑熱順化を進め、体を暑さに慣れさせることが大切です。5月気温差が大きい時季