２１日の東京株式市場は半導体関連の主力株中心に買われる銘柄が多く、日経平均を押し上げた。ただ、後場は上げ幅を縮小する展開に。 大引けの日経平均株価は前営業日比５２４円２８銭高の５万９３４９円１７銭と続伸。プライム市場の売買高概算は２０億２０３４万株、売買代金概算は６兆８５２２億円。値上がり銘柄数は５１６、対して値下がり銘柄数は１０１０、変わらずは４８銘柄だった。 きょうの東京市場は、前日