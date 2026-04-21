やや円安に反応、日銀が4月利上げ見送りへ、中東情勢見極め6月に是非判断＝日経＝ロンドン為替 日経が「日銀が4月利上げ見送りへ、中東情勢見極め6月に是非判断」と報じている。これに反応して市場では円安の動きがみられている。ただ、ロイターからも同主旨の報道が既報となっており、市場反応は比較的限定的。 USD/JPY158.92EUR/JPY187.15GBP/JPY214.83