メインシナリオ…上昇が続いた後、高値圏でもみ合いとなっている。ボリンジャーバンド＋１σや10日線などにサポートされて、調整一巡後は一段と上昇するとみられる。その場合、4月17日の高値114.38が最初のポイントとなる。ここを抜けて来ると115円の節目、116円の節目、ボリンジャーバンド＋３σの116.60を試すこととなろう。 サブシナリオ…一方、下落した場合は、転換線の112.97、4月13日の安値111.58、一