メインシナリオ・・・短期の上向きのトレンドが鮮明になっており、17日に3月13日以来の高値水準となる116.60円まで一時上昇している。17日の高値116.60円を上抜いて直近の高値を更新すれば、3月12日の高値117.12円や3月9日の高値117.20円を試す可能性がある。3月9日の高値117.20円も上抜くようなら、2024年7月10日の高値118.87円が上値の目標になる。 サブシナリオ・・・一方、一目均衡表の雲の上限の115.24円や基準線の115.2