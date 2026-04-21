ソニー、Honda、ソニー・ホンダモビリティ(SHM)の3社は21日、今後の事業の方向性とSHMのあり方について協議・検討を進め、合意に至った。SHMの設立趣旨に基づいた商品やサービスの市場投入について、既存の枠組みの下では、短中期的に実現可能な手段を見出すことが困難であると結論。当面は従来の体制を見直し、SHMの事業を縮小することを決定。SHMの従業員は、本人の希望を踏まえた上で、原則として全員を両親