男性グループ「M！LK」の吉田仁人（26）と曽野舜太（23）が21日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。下積み時代の苦労を明かした。2014年に結成した「M！LK」は、昨年話題になった「イイじゃん」に続き、新曲の「好きすぎて滅！」でもブレーク中。曽野は下積み時代の苦労として「リリースイベントの客が半分は親族」と打ち明けた。会場の「キャパ的には500人ぐらい入るところで、30人ぐらい