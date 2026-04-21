俳優の木村多江（55）が、21日までに自身のインスタグラムを更新。春の旬食材「たけのこ」をたっぷりと使った、“たけのこ尽くし”の手料理の数々を披露した。【写真】「芸術的」「どれもめちゃ美味しそう」木村多江が作った“たけのこ尽くし”の料理の数々木村は「憧れの素敵なご夫婦から掘り立てたけのこを送っていただき たけのこ尽くし」とつづり、旬の香りが漂ってきそうな手料理が並ぶ食卓の写真を公開。自身のためにた