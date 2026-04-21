タレントの若槻千夏（41）が19日、自身のインスタグラムを更新。長男9歳の誕生日を報告し、バルーンなどで華やかに装飾した“バースデー空間”を披露した。【写真一覧】「最高なお母さんや」「一枚目カワイイ」長男9歳の誕生日を華やかに祝福する若槻千夏若槻は「全キャラクターにお世話になった息子の誕生日」と、マリオやマインクラフト、ドラえもん、ワンピースといったキャラクターに囲まれた、にぎやかで華やかなお祝いの