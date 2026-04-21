セブン‐イレブン・ジャパンは、「セブンカフェ スムージー」から『宇治抹茶スムージー』と『香り広がる抹茶スムージー』を、エリア別に順次発売する。【画像】セブン‐イレブン『香り広がる抹茶スムージー』『宇治抹茶スムージー』には文久元年創業・165年の歴史を誇る京都・祇園の老舗茶問屋「北川半兵衞商店」の抹茶、『香り広がる抹茶スムージー』には1907年創業静岡県藤枝市の老舗茶商「丸七製茶」の抹茶を、それぞれ使用