◇出場選手登録【DeNA】深沢鳳介投手（感染症特例代替指名選手）【巨人】小林誠司捕手（捕手強化）、石塚裕惺内野手（脳振とう特例代替選手）、小浜佑斗内野手（内野強化）【日本ハム】生田目翼投手（中継ぎ強化）、アリエル・マルティネス捕手（打線強化）、浅間大基外野手（外野強化）【オリックス】田嶋大樹投手（先発要員）、片山楽生投手（中継ぎ強化）【西武】西川愛也外野手（外野強化）◇同抹消【巨人】泉口友汰内野手