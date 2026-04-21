タレントの鈴木奈々（37）が21日、自身のインスタグラムを更新し、体重の違いによる比較写真を公開した。【写真】体型の比較ショット公開！50キロと46キロの鈴木奈々鈴木は「左の私が50キロ、右の私が46キロです！」と説明し、「比べてみたら体型変わったよね」とつづった。写真ではわずか4キロ差ながら、見た目の変化が分かる比較となっている。また「154センチ今は52キロ」と現在の体重も明かし、ありのままの姿を発信。続