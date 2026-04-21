第44回向田邦子賞を受賞し、リモートで発表会見に出席した此元和津也さん（中央の画面）と選考委員＝21日午後、東京都千代田区2025年度に放送されたテレビドラマの中から、優れた脚本を執筆した作家を表彰する第44回向田邦子賞（向田邦子賞委員会など主催）は21日、テレビ東京系のドラマ「シナントロープ」の此元和津也さんに決まった。賞金は150万円。「シナントロープ」はハンバーガー店で働く若者たちの青春群像ミステリー