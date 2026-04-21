NPB(日本野球機構)は21日、公示を発表。巨人は泉口友汰選手を登録抹消し、小林誠司選手、石塚裕惺選手、小濱佑斗選手を1軍登録しました。登録抹消となった泉口選手は、この日の試合前に行われた打撃練習で、打ったボールが顔付近に当たり救急搬送される事態に直面。その後、搬送先の病院で脳しんとうと顔面打撲、口腔内裂創と診断され、登録抹消となりました。今季は1軍で19試合に出場し、打率.271、19安打3本塁打8打点とチームの