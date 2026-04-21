米国、カナダ、メキシコで開催されるサッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）開幕まで、２か月を切った。３か国共催は史上初で、過去最多の４８チームが熱戦を繰り広げる。出場する国のサッカー事情、人々の思いを紹介する。［サッカーの惑星］開催国編＜２＞米国「２０２６年のサッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）は史上最高のイベントの一つ。まるで、短期間に多くのスーパーボウル（米ナショナル・フットボールリーグの王座決定戦）