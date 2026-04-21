吉本新喜劇の森田まりこ（45）が21日までに、自身のインスタグラムを更新。意外な特技を明かした。森田は「みんなで着付け合いっこの週でした」と書き出し、楽屋での写真をアップ。「今週は3名がお着物だったので代わる代わる着付けたり、帯の形を変えたりして楽しく学ばせていただきましたよー！」と伝えた。そして末成映薫、未知やすえ、酒井藍らが交互に着付けをする様子を披露。「みんながみんなの着付けを出来るのよ