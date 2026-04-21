21日午後、秋田市の秋田工業高校のすぐ近くでクマ1頭が目撃されました。県のツキノワグマ等情報マップシステム「クマダス」によりますと、21日午後2時15分ごろ、秋田市保戸野八丁の秋田工業高校グラウンドの西側の道路でクマ1頭が目撃されました。クマの体長は約1メートルで、その後西側の住宅地の方へ去ったということです。目撃された場所は、学校のグラウンドからは30メートルほどです。