4月21日（現地時間20日）、NCAA（全米大学体育協会）の舞台で挑戦を続ける川島悠翔が、ディビジョン1のシアトル大学に残留することが発表された。 シアトル大学バスケットボール部のX公式アカウントは、“Future is bright”（未来は明るい）のコメントとともに、チームのユニフォームを着たジェレマイア・ハーシュマンとレイ・アダムス、そして川島の3選手の画像を投稿。中心選手としての期待値