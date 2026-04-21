アクセルスペースホールディングスがこの日の取引終了後に、子会社アクセルスペースが衛星プロジェクトのワンストップサービス「ＡｘｅｌＬｉｎｅｒ」事業の軌道上実証サービス「ＡｘｅｌＬｉｎｅｒＬａｂｏｒａｔｏｒｙ」の提供に関して、宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）と基本協定書を締結すると発表した。 今回の基本協定書は、ＪＡＸＡが実施する宇宙機用高機動型電気推進の基礎研究