ポエックがこの日の取引終了後に、高炉向けバルブの設計・製造・販売を行う子会社の東鉄工が、大型の集塵設備及び関連ダクト設備の製造受託案件を受注したと発表した。 国内大手商社から集塵設備及び関連ダクト設備の設計・製作一式を受注したもので、受注金額は１億９３００万円。２６年７月から２７年３月にかけて納入する予定としており、２６年８月期業績への影響は精査中としている。 出所：MINKABU PRESS