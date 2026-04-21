高市早苗首相が靖国神社に供物を奉納したことに対し、韓国政府が遺憾の意を表明した。【写真】「竹島は日本領土」高市首相発言に韓国猛反発「挑発的」外交部（日本の外務省に相当）は4月21日に報道官名義で論評を発表し、「わが政府は、日本の過去の侵略戦争を美化し、戦争犯罪者を合祀した靖国神社に、日本の責任ある指導層が再び供物を奉納したり、参拝を繰り返したりしたことに対し、深い失望と遺憾の意を表する」と明らかにし