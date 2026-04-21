【写真】大食い対決を行ったステーキハウスでのSnow Manと長州力、木梨憲武の集合ショット 木梨憲武が自身のInstagramを更新し、Snow Manのメンバーと長州力との集合ショットを披露した。 ■木梨憲武プロデュースで実現した大物ゲストとの豪華共演 4月17日、Snow Manの冠番組『それSnow Manにやらせて下さい』（TBS系）のゴールデン進出3周年を記念した超豪華3時間スペシャルが放送された。この記念