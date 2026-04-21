開幕から7勝15敗とスタートダッシュに失敗し、現在11連敗中と低迷が続くナ・リーグ東地区のメッツ。3日（日本時間4日）の試合でフアン・ソト外野手が右ふくらはぎを痛めて負傷者リスト入りし、打線が深刻な不振に陥っている。 ■ソトの復帰はいつになるのか…… 今季のメッツは、ここまで7勝15敗と大きく負け越し。ソトが離脱してからの打線は「1試合平均1.9得点」と完全に沈黙。今季22試合で72得点はメジャӦ