☆120％以上……過熱に警戒 100％……中立 ★70％以下 ……底値ゾーン 【4月】 21日(火) 109.44／524円高・5万9000円台回復 20日(月) 110.64／348円高・5万8500円台回復 17日(金) 108.54／1042円安・5万8500円割れ 16日(木) 103.97／1384円高・5万9500円台突破 15日(水) 105.19／256円高・5万8000円台回復 14日(火) 109.39／1374円高・5万7500円台回復 13日(月) 100.88／421円安 10日(金) 103.