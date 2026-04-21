21日の日経225オプション2026年5月限（最終売買日5月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は6527枚だった。うちプットの出来高が3821枚と、コールの2706枚を上回った。プットの出来高トップは5万7000円の295枚（235円安690円）。コールの出来高トップは6万2000円の633枚（15円高420円）だった。 コールプット 出来高前