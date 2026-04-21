卓球の世界一を決める「2026 ITTF世界卓球選手権ファイナルズ ロンドン大会」が4月28日から5月10日にかけて行われる。有力選手を揃える日本は金メダル争いに絡むことが期待される。過去5大会連続（2020年大会は中止）で銀メダルを獲得している日本女子には、中国超えへの期待もかかる。WTT公式サイトも今回の陣容を分析している。 ■伊藤＆平野が外れ新たな陣容 日本女子は前回2024年の釜山大会で中国相手に2－3とあと一