ドジャース・大谷翔平投手の次回登板が、22日午後6時45分（日本時間23日午前10時45分）開始の敵地でのジャイアンツ戦に決まった。球団が20日（同21日）に発表した。大谷は今季ここまで3試合に登板して2勝0敗、防御率0・50。前回登板の15日のメッツ戦では打者としては出場せず、5年ぶりに投手に専念。6回2安打1失点で10奪三振の好投をみせて2勝目を手にした。次回登板はこれまでのように「投手兼DH」での出場になる見込みだ