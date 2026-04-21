ジャズシンガーの綾戸智恵（68）が19日、自身のインスタグラムを更新。韓国でのライブから戻り、息子のために作ったという彩り豊かな手料理の写真を公開した。【写真】息子の野菜不足を補う彩り豊かな手料理を披露した綾戸智恵綾戸は「しゃぶしゃぶサラダ、ポテトの醤油バターソテー、菜の花からし和え、チキンバーベキュー味。韓国ライブでご飯3泊留守したので、息子の野菜不足を補うぞ！」とつづり、旬の野菜をふんだんに使