ドジャース・山本由伸投手の次回登板は、21日午後6時45分（日本時間22日午前10時45分）開始の敵地でのジャイアンツ戦に決まった。球団が20日（同21日）に発表した。山本は14日のメッツ戦は、自身に白星こそ付かなかったものの7回2/3を投げて4安打1失点で7奪三振の好投。そこから中6日の登板で今季3勝目を目指す。今季成績はここまで4試合で2勝1敗、防御率2・10。