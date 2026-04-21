京都・南丹市で男子児童の遺体を遺棄した疑いで父親が逮捕された事件で、警察は自宅から押収した乗用車の鑑識作業を行いました。京都府南丹警察署では、死体遺棄容疑で逮捕された安達優季容疑者（37）の自宅から押収された乗用車の写真を撮影するなど、捜査員がくわしく調べる様子が確認されました。安達容疑者は、息子の小学生・結希さん（11）の遺体を南丹市内の山林に運び、遺棄した疑いが持たれていて、遺体を移動させていたと