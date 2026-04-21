アメリカのトランプ大統領が、イランとの停戦期限を日本時間の23日午前だとする中、戦闘終結に向けた2回目の協議が行われるか注目されています。開催地とみられているパキスタンの首都イスラマバードから中継です。協議が行われるとみられるホテルから、およそ500メートルの場所です。近づけないように四方八方の道をふさぎ、治安部隊が展開しています。両国の代表団はまだパキスタンに到着していませんが、アメリカのニュースサイ