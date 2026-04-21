先日、惨敗となった2月の衆院選総括の素案を公表した、中道改革連合。敗因として、立憲民主党と公明党の支持基盤の単純な合算では、支持を拡大できず、とりわけ立憲を支持する無党派層の離反を招いたこと。改革色が強い高市総理を批判したことなどが、「“旧態依然とした抵抗勢力”と映った恐れがある」などを挙げた。【映像】小林史明氏が危惧「優秀な人材はチームみらいに行く」（実際の映像）そして、教訓として「政権批判