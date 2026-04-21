第41回世界獣医師会大会に出席された天皇、皇后両陛下と愛子さま＝21日午前、東京都千代田区天皇、皇后両陛下と長女愛子さまは21日、東京都千代田区の東京国際フォーラムを訪れ、第41回世界獣医師会大会の開会式に出席された。天皇陛下は英語であいさつし「人と動物の共通感染症への対応や家畜伝染病の防疫などに果たす獣医師の役割は大切になってきている」とした上で「知見を共有し、未来に向けた新たな道を切り開く機会となる