愛子さま天皇、皇后両陛下の長女愛子さまが11月にもシンガポールを公式訪問される方向で、宮内庁が調整していることが21日、政府関係者への取材で分かった。今年は日本とシンガポールの外交関係樹立60周年に当たり、大統領への表敬訪問や記念行事出席などを検討する。関係者によると、日程は1週間程度の見通し。友好親善を目的とした海外公式訪問は、昨年のラオスに続き2回目となる。シンガポールは2006年に外交関係樹立40周