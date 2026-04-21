大統領執務室でのトランプ米大統領＝18日/Julia Demaree Nikhinson/AP（CNN）週末が近づく中、米国とイランは7週間に及ぶ戦争を終結させる合意に近づいているように見えた。しかしその後トランプ大統領は、側近らが繰り返し「しない」と述べてきたことをまさに実行した。同氏はメディアを通じて交渉しようとしているように見え、SNSに進行中の協議について投稿。17日午前には、パキスタンの仲介役がイラン首都テヘランでイラン当局