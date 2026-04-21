プロ野球・ロッテの毛利海大投手が21日、千葉市内の小学校で行われた球団のランドセルカバー贈呈式に参加。小学生にメッセージを送りました。この活動は球団が地域コミュニティの発展や社会的課題の解決などに取り組む社会貢献活動『MARINES LINKS』の一環として行ったもの。毛利投手は球団公式マスコット・ズーちゃんとともに、小学1年生へマリーンズ・ランドセルカバーを手渡しました。ドラフト2位ルーキーの毛利投手は子どもた