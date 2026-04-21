20日に発生した三陸沖を震源とする地震では、北海道・三陸沖「後発地震注意情報」が発表されましたが、今後の注意点について、災害対策チームの粕尾祐介記者に聞いていきます。山崎夕貴キャスター：ポイントは2つ。「後発地震の発生確率は？」、そして「今後1週間どう対応すればいいのか？」、この2つについて聞いていきます。まずは1つ目のポイントです。北海道・三陸沖後発地震注意情報が発表されたことで、どんな点に今後、注意