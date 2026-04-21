１日の園田競馬９Ｒで馬場に入場する際に騎乗馬が転倒し、休養していた小牧太騎手（５８）＝兵庫騎手会＝が２１日の園田競馬２Ｒで復帰。１０Ｒで勝利を挙げた。１番人気のブエラフェルテ（牡６歳、園田・保利良平厩舎、父ノボジャック）に騎乗。ゴール前で３番人気のポテンザを鼻差かわして、復帰４戦目で今年６４勝目を挙げた。◆小牧太（こまき・ふとし）１９６７年９月７日、鹿児島県生まれ。５８歳。兵庫競馬所属の騎手