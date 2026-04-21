◆東都大学野球春季リーグ戦第３週第１日▽立正大２―１青学大（２１日・神宮）１０季ぶりに１部に昇格した立正大が、史上初の７連覇を狙う青学大に先勝した。１―１の８回、先頭の３番・西村元希左翼手（３年＝明豊）が右翼席へ決勝のソロ本塁打を放った。打ち砕いた相手は、今秋ドラフトの１位候補に挙がる青学大・鈴木泰成投手（４年＝東海大菅生）。「アウトコースのストレート。（鈴木は）真っすぐに自信のある投手なので