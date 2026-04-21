西武・高橋光成投手が２１日、低迷するチームを浮上に導く快投を誓った。日本ハムとの前カード３連戦は勝ち越して本拠地に戻ってきた。２２日のソフトバンク戦（ベルーナＤ）に向けて調整した右腕は「自分のできることに集中して、もっといい流れを持ってこられるように頑張りたい」と気合をみなぎらせた。８日の同カード（ペイペイＤ）は８回２安打１１奪三振の好投で今季初勝利をマークしたが、「今回は相手も対策をしてくる