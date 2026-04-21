◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】▽ＤｅＮＡ深沢鳳介投手▽巨人小林誠司捕手▽巨人石塚裕惺内野手▽巨人小浜佑斗内野手【出場選手登録抹消】▽巨人泉口友汰内野手◆パ・リーグ【出場選手登録】▽日本ハム生田目翼投手▽日本ハムマルティネス捕手▽日本ハム淺間大基外野手▽オリックス田嶋大樹投手▽オリックス片山楽生投手▽西武西川愛也外野手【出場選手登録抹消