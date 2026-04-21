高松市役所 高松市は、市内の認知症対応型のグループホームで、利用者から徴収した食材費よりも安価な食事を提供し差額を返還していなかったとして、21日、サービス事業者に対する行政処分を行いました。 2026年6月1日から8月31日までの3カ月間、指定の全部の効力停止（サービス停止）処分を受けたのは、高松市飯田町で認知症対応型のグループホーム「悠久の里高松西」を運営する有