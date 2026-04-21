２０日、イランの首都テヘランで、米イスラエルの攻撃で甚大な被害を受けた建物に掲げられたイラン国旗。（テヘラン＝新華社記者／沙達提）【新華社テヘラン4月21日】イラン政府は20日、駐イラン各国使節や外国メディアを招き、米国とイスラエルによる攻撃で損壊したゴレスタン宮殿やガンジー病院、住宅地などを案内し、被害状況を説明した。２０日、米イスラエルの攻撃で被害を受けたゴレスタン宮殿の内部。イランを代表する王