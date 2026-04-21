東京ディズニーリゾートでは、2026年7月2日（木）から9月14日（月）までの期間、とびっきりハッピーな瞬間にあふれた特別な夏を爽快にお楽しみいただけるスペシャルイベント「サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort」を開催します。また、「ガジェットのゴーコースター」が新たに“びしょ濡れ”バージョンになって登場！ 夏の東京ディズニーリゾート「サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort」まとめ 2年目とな